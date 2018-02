Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Partem vidro e roubam 200 euros e tabaco

Assalto ocorreu numa pastelaria em Monte Abraão, Sintra.

Por M.C. | 08:16

Um assalto a uma pastelaria em Monte Abraão, Sintra, permitiu esta terça-feira aos assaltantes (em número ainda indeterminado) furtar uma máquina de tabaco e 200 euros da caixa registadora.



O crime ocorreu na madrugada de ontem, na pastelaria Estrela do Ocidente, situada na rua Professor Doutor Virgílio Machado.



Os ladrões partiram um vidro do estabelecimento, o que lhes permitiu aceder ao interior da pastelaria para se apoderarem do produto do roubo.



Os proprietários da Estrela do Ocidente alertaram a PSP, que já esteve no local para iniciar a investigação.