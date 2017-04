Páscoa com quatro mortos nas estradas

Como ainda era de noite e naquele momento a eletricidade falhou, só uns minutos depois é que os campistas viram o carro preto e o cadáver. À chegada, os bombeiros também procuraram outras vítimas no pinhal, não se confirmando.



O estrondo causado pelo embate no poste da EDP acordou os campistas, que chegaram a pensar ter-se tratado do "rebentamento de uma bomba", disse ao CM Américo Pacheco, campista, adiantando que "naquele momento ficámos sem luz e só se via um clarão", que terá sido causado por um curto-circuito no poste da EDP.Como ainda era de noite e naquele momento a eletricidade falhou, só uns minutos depois é que os campistas viram o carro preto e o cadáver. À chegada, os bombeiros também procuraram outras vítimas no pinhal, não se confirmando.

O despiste de um carro, que após percorrer 50 metros fora da estrada pelo pinhal embateu num poste da EDP, fez ontem subir para quatro o número de vítimas mortais de acidentes de viação registados pela GNR desde quinta-feira, no âmbito da Operação Páscoa. Até às 20h30 de ontem ocorreram 657 acidentes, que causaram 4 mortos, 21 feridos graves e 220 feridos leves.O Renault Clio que se despistou ontem de madrugada, pelas 5h50, ao km 31 da EN242, junto ao parque de campismo Vale Paraíso, na Nazaré, era conduzido por Marco Murraças, de 38 anos. O nazareno estava a caminho de casa quando perdeu o controlo do carro, embateu num sinal de trânsito (que foi arrancado e projetado por alguns metros), subiu uma barreira em areia e imobilizou-se após chocar num poste da EDP.Com a violência do embate, o condutor foi projetado, sendo o corpo encontrado junto à vedação do parque de campismo. A morte foi confirmada no local pela equipa médica do INEM.