Passadiço para praia de Faro alvo de furto de luzes

Equipamentos foram arrancados do passadiço no início do mês, deixando abertos os buracos onde estavam colocados

Vários milhares de euros em equipamento de iluminação foram furtados do passadiço de madeira de quase meio quilómetro, que faz ligação à praia de Faro, no início do mês, deixando buracos abertos na passagem. A situação representa, também, um perigo para quem passa no local, até porque ainda se mantém. A obra, que foi concluída no verão passado e que inclui ainda um parque de estacionamento exterior, serve para evitar a entrada de carros na praia, ao mesmo tempo que cria uma ligação onde apenas podem circular peões e bicicletas. A GNR já foi informada.Foram precisos pouco menos de seis meses para se verificar um furto na obra da responsabilidade da Polis Litoral Ria Formosa, que ficou oficialmente concluída em julho de 2016. Um total de 20 luminárias foram arrancadas do passadiço de madeira, de 400 metros, que serve de acesso pedonal e de bicicleta à praia de Faro. A Polis admitiu ao CM que tem conhecimento do caso, revelando que o furto provocou um prejuízo "entre 5 e 10 mil euros". Segundo ainda o mesmo organismo, responsável por várias obras de requalificação da orla costeira algarvia, o caso já foi comunicado à GNR e esta está atualmente a investigar o furto.Apesar de não haver residentes perto do passadiço, este é utilizado por largas dezenas de pessoas diariamente, um número que aumenta exponencialmente durante o verão. É esperado que a situação esteja regularizada "brevemente".