Passadiços do Paiva distinguidos com prémio europeu

Percurso vai sofrer obras que estarão concluídas em 2018. Nova ponte estará pronta no verão.

Por Ana Silva Monteiro | 08:18

Os passadiços do Paiva, em Arouca, receberam pelo segundo ano consecutivo a distinção de melhor projeto europeu de desenvolvimento turístico. A cerimónia que decorreu no passado dia 30 em São Petersburgo, na Rússia, distinguiu o programa de turismo de natureza arouquense, enquanto Portugal recebeu pela primeira vez um óscar de melhor destino turístico europeu.



"Os passadiços do Paiva continuam a ser um destino turístico mundial de excelência, no âmbito do turismo de natureza. Este prémio é a confirmação disso mesmo. É também a confirmação da estratégia sustentada que a autarquia e o Arouca Geopark têm vindo a desenvolver em todo o território e um reforçado reconhecimento mundial do trabalho que diariamente é desenvolvido no terreno e no qual o envolvimento dos arouquenses é cada vez mais determinante", refere um comunicado da Câmara.



Inaugurados em junho de 2015, os passadiços sobre as escarpas do rio Paiva tornaram- -se rapidamente uma atração turística da região, pela sua paisagem natural ao longo das margens do rio. O percurso de oito quilómetros deverá apresentar novidades muito em breve. Vai ser construída uma nova ponte pedonal sobre o rio Paiva, na zona da cascata das Aguieiras, que terá 480 metros de extensão e um piso transparente suspenso a 150 metros de altura. Estas obras deverão estar concluídas no verão do próximo ano. Além do importante prémio que os passadiços do Paiva arrecadaram na cerimónia, Portugal foi o país que mais prémios recebeu. No total foram 37 óscares, mais 13 do que no ano de 2016.