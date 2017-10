Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passageiros invadem terminal do Barreiro

Desespero levou utentes a forçar entrada nos barcos. Polícia interveio e INEM foi chamado.

Por Sofia Garcia e Bernardo Esteves | 08:29

A redução de carreiras na ligação fluvial Barreiro-Lisboa obrigou ontem à intervenção da PSP e da Polícia Marítima, depois de centenas de passageiros, em desespero por não conseguirem transporte, terem procurado forçar a entrada nos barcos.



"Foi uma grande confusão. As pessoas chegavam, o terminal estava cheio, começaram aos gritos, a partir portas, queriam bater aos seguranças e à Polícia Marítima. Chegou a polícia de intervenção e as coisas acalmaram", contou ao CM Andreia Gouveia, funcionária de um café do terminal do Barreiro.



Segundo Marina Ferreira, administradora da Soflusa, o INEM teve de assistir duas mulheres e "parte da estação ficou destruída". A responsável admitiu que a ligação fluvial "está limitada a quatro navios, em vez dos seis obrigatórios" porque dois encontram-se em reparação em Peniche.



"O Damião de Góis e o Jorge de Sena estão a aguardar entrada em funcionamento", disse, frisando que a empresa procura "mergulhadores certificados, que não há muitos, para verificar condições de navegabilidade". Marina Ferreira espera solução "até final da semana", mas para já pediu ajuda aos passageiros.



"Tentem organizar as deslocações para antes das 08h00 ou depois das 09h00, porque a essa hora vai com certeza haver falhas", disse.



A responsável atribui o problema à tentativa de recuperar os barcos após "as restrições financeiras dos últimos anos".



Marina Ferreira nota que também as ligações da Transtejo ao Seixal e Montijo "estão no limite", com dois barcos cada, e a aguardar, "até final do mês", o regresso de dois catamarãs em reparação.