Passageiros revoltados com máquinas avariadas

Há ainda um projeto-piloto de uma aplicação para telemóveis para que a validação seja realizada de forma mais simples, recebendo os passageiros a conta em casa, no final do mês.



O Metro do Porto garante que têm sido tomadas várias medidas, como a reposição e substituição de máquinas de bilhética, torná-las aptas para aceitar todos os tipos de cartões bancários para evitar pagamentos em dinheiro e envolver as que estão colocadas em estações da CP numa espécie de caixa antivandalismo.Há ainda um projeto-piloto de uma aplicação para telemóveis para que a validação seja realizada de forma mais simples, recebendo os passageiros a conta em casa, no final do mês.

"Isto não é um problema de agora. As máquinas estão constantemente partidas e não dão trocos. Os validadores não funcionam. Muitas vezes tenho que ir no metro sem validar o Andante, não porque não quero, mas porque isto não dá". As palavras são de Laurinda de Jesus, que apanha todos os dias o metro na estação de Ramalde, no Porto, um dos pontos da cidade onde existem problemas com as máquinas e validadores.O desagrado é geral entre os passageiros, que exigem maior manutenção dos equipamentos que, muitas vezes, perdem o transporte por não terem como carregar e validar o Andante. Para não chegarem atrasados ao destino, arriscam várias vezes viajar sem título."É vandalismo o que fazem com as máquinas. Por necessidade, tenho que utilizar o metro e, por existir este problema, já cheguei a perder o transporte ou então a ter que sair numa outra estação para tentar validar. Um dia, por ir sem bilhete, ainda sou multada e depois quero ver quem vai pagar a multa", contou ao Correio da Manhã Karolin Coimbra, que reside junto àquela estação.