Passagem de peões em Olhão com licença provisória

Travessia pedonal reabre, a 1 de fevereiro, enquanto túnel sob a linha recebe intervenção.

Por Tiago Griff | 09:09

A passagem de nível pedonal na avenida Dr. Bernardino da Silva, em Olhão, vai reabrir a 1 de fevereiro. Apesar de ter sido fechada no fim de dezembro, pela Infraestruturas de Portugal (IP), "por razões de segurança", foi emitida uma licença provisória para evitar que os peões sejam obrigados a fazer a travessia pelo túnel, enquanto este é alterado para facilitar o acesso.



"A partir de 1 de fevereiro e até as obras do túnel estarem concluídas, a passagem de peões do tabuleiro superior vai estar aberta durante o dia", garante António Pina, presidente da câmara, após reunir com a IP.



A passagem já tinha sido encerrada em 2015, também por razões de segurança, uma vez que se situa no centro da cidade, numa zona onde passam muitas pessoas, e não tem sinalização luminosa. Só que a alternativa é um túnel, sob a linha férrea, com um grande desnível, difícil de utilizar por pessoas com mobilidade reduzida.



A IP acabou por reabrir a passagem, ainda em 2015, enquanto a autarquia arranjava uma alternativa, mas em dezembro passado, sem qualquer evolução no processo, a empresa voltou a encerrar a travessia.



Após tentar encontrar uma forma para manter a passagem à superfície aberta, sem sucesso, a autarquia apresentou agora uma alternativa, pelo túnel. "Vai ser diminuído o desnível e a inclinação da travessia, aumentando a altura dos passeios para facilitar o percurso aos peões. Apesar de ser menos cómodo, é a única alternativa possível porque a IP é intransigente", diz o autarca.



O concurso público para as obras deve ser lançado no primeiro trimestre deste ano.