Passeio de autocarro deixa 13 turistas feridos

Autocarro panorâmico de dois andares colidiu com plátano centenário na Avenida da Liberdade e obrigou ao corte total daquela via.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Uma viagem para conhecer os pontos mais emblemáticos de Lisboa terminou esta terça-feira de manhã em terror para 23 turistas, depois de o autocarro panorâmico em que seguiam ter embatido contra uma árvore na avenida da Liberdade. Treze acabaram feridos – oito dos quais foram transportados ao Hospital de São José. As vítimas têm todas entre 50 e 75 anos. Um casal belga ficou encarcerado e só foi retirado do veículo quase uma hora depois.



O autocarro de dois andares operado pela Carristur embateu com a parte superior direita num dos plátanos centenários da avenida da Liberdade, quando fazia o trajeto entre os Restauradores e o Marquês de Pombal, pelas 09h50. A cobertura ficou totalmente destruída e os turistas que viajavam no piso superior arriscaram ser esmagados.



Um casal belga ficou mesmo encarcerado, o que obrigou à mobilização de meios específicos para libertar as vítimas – quase todas casais, de nacionalidade suíça, belga, norte-americana e britânica. Apesar da violência do embate, todos foram classificados como feridos ligeiros. Oito foram transportados ao Hospital de São José.



Devido ao aparatoso acidente, a circulação na avenida da Liberdade esteve totalmente cortada ao trânsito até às 12h15 – primeiro para socorrer as vítimas, depois para a PSP efetuar perícias no local e, por fim, devido ao abate da árvore, que foi cortada pela base. No final restou apenas um pequeno toco com cerca de 50 centímetros.



PORMENORES

Câmara ordena corte

Menos de duas horas após o acidente, a árvore foi cortada por funcionários da autarquia. O vereador José Sá Fernandes garantiu que foi uma decisão da Câmara de Lisboa.



Três acidentes iguais

Comerciantes da zona adiantaram ao CM que este foi o quarto caso de embate de autocarros com árvores nos últimos meses, embora com menos gravidade, uma informação que foi confirmada ao CM pela PSP.



Carris abre inquérito

A Carristur, detida pela Carris, garantiu esta terça-feira que já foi instaurado um inquérito para apurar as causas deste acidente e que irá assumir todas as responsabilidades legais. José Sá Fernandes afirma que o acidente se deveu "a um encosto à berma".