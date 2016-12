Passes em Lisboa vão custar de 36,22 a 42,65 Euros em 2017

Apesar dos aumentos que se vão fazer sentir no primeiro dia de 2017, as famílias vão poder deduzir à coleta do IRS um montante equivalente a 100% do IVA suportado na aquisição de passes mensais, que é de 6%. E a partir do ano letivo 2017-18, os estudantes universitários até aos 23 anos vão poder usufruir de um desconto de 25% sobre o valor do passe mensal.

O que achou desta notícia?







64.3% Muito insatisfeito

64.3%





35.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







64.3% Muito insatisfeito

64.3%





35.7% Muito satisfeito Outras 14 pessoas também já deram o seu contributo pub

O passe urbano de Lisboa vai custar, a 1 de janeiro de 2017, 36,22 euros mensais, já o Navegante Rede, que permite viajar nas redes da Carris e do Metro, assim como em percursos urbanos da CP, terá o custo de 42,65 euros. É o resultado do aumento de 1,5 por cento anunciado ontem pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). A maior subida é a do L123 Montijo Alcochete, que passa dos 87,85 para os 89,15 euros.Também ontem, a Deco alertou para o facto de os passageiros dos transportes públicos de Lisboa e Porto terem de pagar para viajar em toda a rede, mesmo que não precisem de usar todos os meios de transporte. Acrescenta que, não ter alternativa vai contra a lei. "É uma prática ilegal, porque o consumidor não pode ser obrigado a comprar um serviço para ter acesso a outro", explica ao CM Ana Carreto, jurista da Deco.Esta ilegalidade passa-se tanto com os passes como com os bilhetes únicos. A situação, segundo a jurista da Deco, arrasta-se desde 2013. A associação para a defesa dos consumidores reclama "títulos mais flexíveis e económicos adaptados ao perfil de cada utente". A DECO já reivindicou a necessidade de mudanças junto do IMT e do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.