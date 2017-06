Passos Coelho denuncia suicídios falsos

CM Valdemar Alves, autarca de Pedrógão Grande e candidato independente pelo PS.



Apenas um carro patrulha por cada concelho afetado

O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), César Nogueira, denunciou ontem que no dia em que começou o fogo existiam apenas dois homens num carro em patrulha por cada um dos concelhos afetados.



Ministério Público averigua se houve ou não fogo posto

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, disse ontem que o inquérito instaurado pelo Ministério Público após os incêndios na região Centro pretende apurar se "houve ou não ilícito criminal", ou seja, se foi fogo posto.



PORMENORES

Feridos graves

Dezasseis dos 23 doentes internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra estão no serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados. Destes, nove estão na Unidade de Queimados – seis dos quais ventilados e com prognóstico reservado.



Furtam cobre

Técnicos de empresas de telecomunicações estão nos concelhos afetados pelo fogo a restabelecer as ligações de telecomunicações. Os trabalhos estão a demorar mais tempo do que o previsto porque em muitos locais foram furtadas centenas de metros de fio de cobre.



Bombeiros municipais

As autarquias receberam dia 20 as verbas para pagar aos bombeiros municipais que estão no dispositivo nacional de combate a incêndios, depois de o deputado do PSD Duarte Marques ter questionado o Governo sobre a falta de despacho para autorizar a transferência de verbas.



200 casas destruídas

O número de casas totalmente destruídas pelo incêndio em Pedrógão Grande já ultrapassa as duas centenas.



Dez dias depois da tragédia de Pedrógão Grande, a política entrou em força no rescaldo do incêndio que ceifou a vida a 64 pessoas e feriu mais de 200. Ontem, Pedro Passos Coelho, líder do PSD, visitou os Bombeiros de Castanheira de Pera e no final referiu que o "Estado falhou e continua a falhar" no apoio psicológico às vítimas, frisando que tinha conhecimento "de pessoas que puseram termo à vida, em desespero".Quem lhe passou essa informação foi João Marques, provedor da Misericórdia de Pedrógão Grande e candidato pelo PSD àquela autarquia, que horas depois reconheceu que o suicídio, afinal, "era boato" e pediu desculpa. Mais tarde, em Odivelas, Passos Coelho também pediu desculpa.Segundo o provedor da Misericórdia de Pedrógão Grande, nesta altura, "há, pelo menos, dois possíveis casos de pessoas que se tentaram suicidar por problemas resultantes das consequências dos incêndios". Ao que oapurou, estas duas pessoas encontram-se hospitalizadas e as autoridades estão a investigar os casos.