Pastor desaparecido em Grândola encontrado vivo

"Estava consciente, mas perdeu-se e estava algo desorientado", acrescentou, explicando que o idoso, "descoberto pelos comandantes dos bombeiros e do posto da GNR de Grândola", foi transportado para casa.O alerta para o desaparecimento do homem, que é pastor na Herdade do Chaparral, foi dado por um familiar, às 18:50 de terça-feira.As operações de busca envolveram militares da GNR, bombeiros e veículos da corporação de Grândola e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Grândola.