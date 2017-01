Pastor evangélico abusou de enteada durante seis anos

A Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo deteve esta quinta-feira um homem com 40 anos de idade por fortes suspeitos de prática de crimes agravados de abuso sexual de crianças. A vítima do agressor é a sua enteada, uma jovem de 14 anos.



O homem acabou por ser localizado e detido na cidade do Porto, onde exercia a atividade de pastor evangélico.

Segundo a investigação apurou, os abusos terão sido cometidos de modo frequente e sempre na residência de família, no distrito de Lisboa. Tudo indica que os crimes tenham tido início em 2009, quando a vítima tinha 7 anos e durado até 2015, altura em que o alegado agressor e a mãe da vítima se separaram.

O detido foi apresentado em tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

