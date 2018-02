Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pastor queixa-se que 40 cabras foram mortas com herbicida

Apresentou queixa na GNR e espera ser ressarcido dos prejuízos.

Um pastor de Valbom, Tomar, queixa-se da morte de 40 cabras, no valor de sete mil euros, que integravam um rebanho com mais de 200 cabeças de ovinos e caprinos.



Os animais começaram a ficar doentes em finais de janeiro, com diarreia e outros sintomas, o que Carlos da Graça afirma ser resultado de envenenamento por um herbicida, que terá sido colocado num terreno vizinho, para onde as cabras foram pastar. Morreram uns dias depois.



