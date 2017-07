Júlio Pereira, secretário-geral do Sistema de Informações da República está a ser ouvido no Parlamento

Júlio Pereira, secretário-geral do Sistema de Informações da República, afirmou esta quinta-feira no Parlamento que soube do caso do roubo de armas e munições dos paióis militares de Tancos pela imprensa.



O responsável está a ser ouvido na tarde desta quinta-feira pelos deputados da Comissão de Defesa.



Na mesma Comissão, também Helena Fazenda, secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, disse esta semana ter sabido do caso de Tancos pelas notícias.



O próprio Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, tinha afirmado aos deputados de que foi informado do caso pelo Ministro da Defesa, quando estava com este numa visita à NATO, em Bruxelas.