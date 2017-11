Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo Águas é o reitor da Universidade do Algarve

Novo líder exercia as funções de vice-reitor e obteve 16 votos em 31 possíveis.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:26

Paulo Águas foi ontem eleito como novo reitor da Universidade do Algarve (UAlg). O sucessor de António Branco foi o primeiro professor do subsistema politécnico na história da instituição a candidatar-se e a ser eleito para o cargo.



Até agora vice-reitor, Paulo Águas obteve 16 votos - contra 14 de Efigénio Rebelo e um de Saúl de Jesus - de um total de 31, que corresponde ao número de membros do Conselho Geral da UAlg ontem presentes na segunda reunião daquele órgão, de um total de 35.



Nas primeiras cinco votações, na quarta-feira, nenhum dos três candidatos tinha obtido uma maioria absoluta, o que obrigou à realização de uma segunda volta.



Em entrevista ao CM, Paulo Águas, que vai tomar posse no dia 13 de dezembro, explica que os grandes desafios passam pela "crescente afirmação da UAlg nos planos regional, nacional e internacional" e pela sua "gestão financeira".



Nesse sentido, Paulo Águas defende que "é necessário mais financiamento público", mas quer tentar obter mais receitas próprias para a UAlg, nomeadamente através de propinas de alunos estrangeiros.



"Temos atualmente 1200 alunos estrangeiros que representam 16% do universo da UAlg, mas admitimos que em quatro anos este número possa ultrapassar a barreira dos 20%, ou seja, cerca de 1700 ou 1800 alunos", assumiu ao CM o docente da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da UAlg, depois de ser eleito.



O novo reitor, que sucede a António Branco no cargo nos próximos quatro anos, promete ainda fazer um périplo por empresas e organizações empresariais da região.