Paulo Blanco diz que Teresa Sanchez não tinha "autonomia reduzida"

Julgamento continua esta quarta-feira.

Por Débora Carvalho | 11:22

Paulo Blanco, o advogado do Estado angolano que está a ser ouvido pelo terceiro dia consecutivo no âmbito da Operação Fizz, disse esta quarta-feira em tribunal que a procuradora do DCIAP, Teresa Sanchez, "não tinha uma autonomia reduzida".



Blanco recorreu a um e-mail, que consta dos autos, enviado pela magistrada ao colega Orlando Figueira, numa altura em que o procurador já tinha saído do DCIAP.



"É contraditório com o que consta na acusação e com as declarações da própria procuradora ao processo", afirmou o advogado, acrescentando que o processo Fizz deveria ter seguido outro curso. "A Procuradora Teresa Sanchez é uma magistrada em funções".



Orlando Figueira assumiu na sua contestação que mantinha uma relação com Teresa Sanchez, sua adjunta no DCIAP. Paulo Blanco disse depois que Teresa Sanchez sempre concordou com os arquivamentos a Manuel Vicente e lembrou que a procuradora se manteve no DCIAP, a investigar processos de Angola. Voltou a arquivar os casos que foram reabertos.



Teresa Sanchez é uma das testemunhas que vão ser chamadas pelo Ministério Público e que estará debaixo de fogo por parte das defesas dos arguidos. A magistrada é descrita pela acusação como alguém com autonomia reduzida, o que é contestado pelos réus.