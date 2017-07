Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pavilhão Rosa Mota pronto em maio de 2019

Equipamento ficará apto a receber congressos, eventos desportivos, concertos, feiras e exposições.

Por Manuel Jorge Bento | 08:12

"Será um equipamento fantástico que provocará um grande impacto na cidade". É o que espera Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, das obras de reabilitação do pavilhão Rosa Mota, que iniciarão em outubro.



O projeto está agora na fase de licenciamento e a data prevista de conclusão é maio de 2019. O edifício ficará apto para receber congressos, eventos desportivos, concertos, feiras e exposições.



O consórcio que ficará responsável pela exploração do pavilhão - Porto Cem Por Cento Porto - é constituído pela construtora Lucios (50%), pela promotora PEV Entertainment (40%) e pela consultora Oliveira Santos (10%).



"Vamos ter privados que sabem o que estão a fazer", disse ontem Rui Moreira, na apresentação do projeto de reabilitação, que representa um investimento de oito milhões de euros, a cargo do consórcio. "O Porto necessita deste espaço e nós pretendemos dar-lhe versatilidade para que volte a ser um ponto de referência na cidade", afirmou Jorge Lopes, da PEV Entertainment.



O Rosa Mota terá capacidade para acolher 4727 pessoas em congresso, na sala principal, além de mais cerca de 1500 nas salas que serão criadas no piso 0 - o que sofrerá a maior intervenção.



No entanto, poderá receber 5580 visitantes em eventos desportivos e até 8660 em concertos.



O piso 1 terá novas bancadas rebatíveis e, ao todo, quatro níveis de bancadas. A intervenção inclui ainda uma grande atenção à climatização e ao tratamento acústico.



As janelas existentes na abóbada do pavilhão terão um mecanismo que permitirá regular a luminosidade.