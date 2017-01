Pedia de 30 a 125 mil euros por Daniel

De acordo com o Ministério Público, Lídia Freitas planeou vender o menino a alguém que "não tivesse e quisesse ter um filho". A 19 de janeiro retirou Daniel por uma janela e entregou-o a uma pessoa não identificada.



Dada a pressão da PJ, o menino foi deixado depois junto a uma levada e encontrado.



A mãe terá mesmo dito: "É mentira, não pode ser". Carlos Sousa relatou que Lídia recusou integrar as buscas - "Disse ‘não te preocupes porque, onde ele [Daniel] está, está bem e quem o levou certamente vai cuidar dele’".De acordo com o Ministério Público, Lídia Freitas planeou vender o menino a alguém que "não tivesse e quisesse ter um filho". A 19 de janeiro retirou Daniel por uma janela e entregou-o a uma pessoa não identificada.Dada a pressão da PJ, o menino foi deixado depois junto a uma levada e encontrado.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Lídia Freitas pretendia lucrar entre 30 e 125 mil euros com a venda do filho Daniel, o menino (então com ano e meio) que esteve três dias desaparecido na Calheta, Madeira, em 2014, e cuja história chocou e emocionou o País. A mulher começou ontem a ser julgada por rapto e tráfico de pessoas. Recusou falar.Foram ouvidos inspetores da PJ envolvidos na investigação. Todos revelaram que a responsabilidade da mãe no caso "foi uma hipótese colocada no próprio dia". Estranharam estar "demasiado calma" e "não parecer aflita" com o desaparecimento do filho.O pai de Daniel, Carlos Sousa (que está preso por violação de uma menor), testemunhou que a ex-companheira "estava calma", "não estava preocupada" e "não tinha pachorra para falar do assunto". Referiu mesmo que Lídia ficou "um pouco desapontada" quando receberam o telefonema a informar de que a criança tinha sido encontrada a mil metros da casa de familiares de onde desapareceu.