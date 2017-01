Pedida pena efetiva para militar que perdoava multas por dinheiro

A leitura da sentença está agendada para as 14h00 do próximo dia 30.

O Ministério Público pediu pena efetiva para um dos três militares julgados no Tribunal de Loures por perdoarem multas a troco de dinheiro, bem como em troca de carne e peixe.O procurador justificou o pedido devido à postura em tribunal do guarda João Morgado.Além de mais dois cabos – todos do destacamento de Torres Vedras –, estão ainda a ser julgados três civis, que acederam aos pedidos dos militares, no período entre maio e novembro de 2013.