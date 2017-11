Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedida prisão por morte de cinco peregrinos

Levani Moseshvili, de 26 anos, atropelou mortalmente cinco pessoas que se dirigiam para Fátima.

08:29

O Ministério Público de Coimbra pediu ontem uma pena de prisão efetiva de seis anos e meio para o condutor que, em maio de 2015, atropelou mortalmente cinco peregrinos que se dirigiam para Fátima.



No julgamento, Levani Moseshvili, de 26 anos, assumiu a responsabilidade do acidente, reconhecendo que tinha bebido álcool.



Acusou uma taxa de 0,9 g/l de álcool no sangue.