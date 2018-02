Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedido mais dinheiro para buscas a Maddie

Ministério do Interior britânico avalia pedido de financiamento da Scotland Yard.

Por Miguel Curado | 01:30

A polícia metropolitana inglesa (Scotland Yard) já pediu ao governo presidido por Theresa May um financiamento adicional para prosseguir com a investigação ao desaparecimento de Maddie McCann, em maio de 2007, no empreendimento Ocean Club, no Algarve.



A imprensa britânica de ontem avançou a informação, que entretanto foi confirmada à agência Lusa por um porta-voz do Ministério do Interior inglês.



Nem a Scotland Yard nem o Ministério do Interior britânico quiseram avançar quaisquer valores. Sabe-se, apenas, que a Scotland Yard recebeu um acréscimo de 100 mil euros para gastar em 2017, a juntar aos cerca de 14 milhões de euros já despendidos pelo governo britânico.



Agora, com a garantia do governo de Theresa May de parar de financiar, já em abril, a operação Grange (nome dado por David Cameron à investigação ao desaparecimento de Maddie), os investigadores britânicos procuram manter aberta uma linha de crédito.



Sem se alongarem em explicações, os inspetores da Scotland Yard asseguram que ainda existem hipóteses de investigação em aberto, que vão obrigar à continuação das diligências policiais.



Fundo ‘Find Maddie’ tem 845 mil euros

Caso o governo de Theresa May não disponibilize mais dinheiro para que a Scotland Yard continue a investigar o desaparecimento de Maddie, os pais da menina dispõem de financiamento para prosseguirem as buscas.



O fundo ‘Find Maddie’ conta atualmente com 845 mil euros.



Ingleses chegaram a procurar menor desaparecida em solo português

Mesmo depois de o Ministério Público português ter arquivado o inquérito ao desaparecimento de Maddie McCann, ocorrido em maio de 2007, na Praia da Luz, Algarve, a Justiça britânica prosseguiu com as investigações.



Além de buscas com cães pisteiros e de interrogatórios na zona do Ocean Club, os investigadores da Scotland Yard fizeram uma reconstituição da noite em que a menor desapareceu. Em 2011, David Cameron ordenou o reforço da investigação, que de 29 detetives está agora reduzida a 4.



PORMENORES

40 mil documentos

Desde 2011, quando foi oficialmente aberta pelo governo do primeiro-ministro David Cameron, a investigação da operação Grange já procedeu à revisão de mais de 40 mil documentos, recolheu 1338 depoimentos e 1027 objetos.



60 pessoas de interesse

Os britânicos já identificaram um total de 60 suspeitos, considerados pessoas de interesse para a investigação ao desaparecimento de Maddie McCann, selecionados entre 650 criminosos sexuais.



Portugal não reabre

A Justiça portuguesa não considera, para já, reabrir a investigação ao desaparecimento de Maddie McCann. O inquérito, feito pela Polícia Judiciária, foi arquivado pela Procuradoria- -Geral da República.