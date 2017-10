Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedófilo em liberdade volta a abusar de rapaz

Está acusado de mais de 160 crimes de abusos sexuais a crianças e a adolescentes.

Por Aureliana Gomes e Ana Isabel Fonseca | 09:50

Com o pretexto de "transmitir energia positiva aos alunos", o explicador de Matemática acusado de 159 crimes de abuso sexual de crianças e oito de atos sexuais com adolescentes, em Viana do Castelo, voltou ao crime - abusou de um jovem de 16 anos, dois anos depois de ser detido pela PJ. Segundo a acusação, consultada pelo CM, o abuso aconteceu, duas vezes, em janeiro de 2017.



Evaristo Felgueiras, de 41 anos, terá usado as explicações, na sua residência, para se aproveitar de onze menores, entre 2014 e 2015. Apalpava e acariciava-os nos genitais. Os abusos foram denunciados em novembro de 2016 pelos pais de uma das crianças. Foi detido pela PJ, tendo ficado com termo de identidade e residência, e proibido de contactar com os menores. O professor tinha sido já investigado duas vezes por crimes de abuso de crianças.



Em 2010, foi denunciado por um menor, mas o caso foi arquivado. Um ano antes, tinha sido feita uma queixa, mas esse caso também não teve seguimento na Justiça. Neste, a vítima era seu afilhado - ouvido agora como testemunha.



O arguido ficou em silêncio no primeiro interrogatório, mas quando realizou perícias psicológicas , assumiu parte dos factos. "Eu punha a mão e fazia coceguinhas. Mas eu não tinha prazer sexual nisso (…). Se eu sofrer de alguma doença, quero ser tratado", disse na perícia, que concluiu que o arguido tem de ser tratado e clarificar a sua orientação sexual.