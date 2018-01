Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedófilo morava em casa dos pais

Apanhado, em flagrante delito, a receber e divulgar imagens pornográficas. Caso ocorreu em Loulé.

Por João Mira Godinho | 09:09

A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, a detenção de um jovem de 18 anos, suspeito do crime de pornografia de menores. Foi apanhado, em flagrante delito, a receber e divulgar imagens, num computador que tinha na casa dos pais, onde morava, em Loulé.



A denúncia partiu de uma organização internacional que monitoriza a internet em busca de utilizadores que partilhem e acedam a conteúdos pedófilos. O computador foi localizado em Loulé e o caso entregue à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, que identificou o proprietário do PC, bem como a casa onde morava. Quando chegaram à residência, os inspetores apanharam o suspeito no quarto, a partilhar imagens pedófilas.



No computador e num disco externo, que foram apreendidos, o detido tenha milhares de fotografias e filmes pornográficos com menores, que terá recolhido na internet.



O jovem, que não tem qualquer atividade profissional conhecida, também é suspeito de partilhar as imagens e vídeos, mas não receberia dinheiro por isso.



Presente ontem a tribunal, ficou em liberdade, proibido de contactar menores de 16 anos que não sejam do seu círculo de amigos e proibido de partilhar e descarregar ficheiros informáticos de cariz pornográfico.