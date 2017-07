Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedófilo sai da cadeia e ataca sobrinha

Foi detido pela PJ e já está novamente preso.

Por S.A.V. | 08:46

Um homem de 59 anos, recentemente saído da cadeia após ter cumprido pena por abuso sexual de criança, maus-tratos e agressões, na Madeira, voltou ao crime, abusando sexualmente de uma sobrinha de 11 anos durante uma visita à família em Lisboa.



Foi detido pela PJ e já está novamente preso.



Os crimes prolongaram-se durante o último mês e foram cometidos com outras pessoas em casa. Aproveitava as distrações dos familiares para abusar da sobrinha.



Segundo a PJ, a vítima tinha grande confiança no tio mas acabou por denunciá-lo à família, que por sua vez fez queixa às autoridades.