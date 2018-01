Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedófilo solto rouba carros em Leiria

Abusos sexuais ocorreram em fevereiro do ano passado numa casa de banho.

Por I.J. | 09:14

Um homem de 29 anos, condenado a seis anos de cadeia por abuso sexual de uma menina de 13 anos numa casa de banho pública, foi detido pela GNR de Leiria ao volante de um carro furtado, aguardando julgamento em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica.



O detido, com residência no concelho da Batalha, está indiciado por seis crimes de furto qualificado, dois dos quais na forma tentada, e quatro de condução sem habilitação legal. No seu cadastro constam outros crimes de furto qualificado.



Os abusos sexuais ocorreram em fevereiro do ano passado numa casa de banho do parque dos Infantes, na Batalha.



O crime foi julgado em outubro, em Leiria, sem a presença do arguido.