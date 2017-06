Pedófilo volta a ser apanhado

O que achou desta notícia?







Um ano depois de ter sido detido por partilhar pornografia na internet, um homem, de 54 anos, voltou a ser preso pela PJ do Porto. Estava proibido pelo juiz que o ouviu em primeiro interrogatório judicial, em abril de 2016, de utilizar a internet. Mas os inspetores apreenderam-lhe um disco informático com mais de 60 mil ficheiros de imagens de pornografia infantil.O arguido, gestor de transportes e que reside na Maia, foi levado ontem ao Tribunal de Instrução Criminal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. Por não ter respeitado a ordem do juiz, foi levado para a cadeia, onde vai aguardar julgamento em prisão preventiva.O homem dedicava-se a partilhar imagens e vídeos de cariz sexual, na internet, com outros pedófilos.