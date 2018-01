Pedro Dias com tratamento VIP na cadeia

Triplo homicida tem visitas com duração maior do que o previsto, e reuniu sete pessoas na visita de Natal, quando o limite permitido são cinco.

Por Miguel Curado e Tânia Laranjo | 01:30

Avaliação de risco define visita

A mesma fonte ouvida pelo CM diz que a visita autorizada a Pedro Dias "foi alvo de uma avaliação de risco para a segurança". "É uma visita com a duração de 2 horas."



Segurança máxima durante julgamento

Durante o julgamento de Pedro Dias, no Tribunal da Guarda, foram tomadas medidas de segurança adicionais "para evitar problemas".



Pedro Dias terá conhecido o filho

O filho mais novo de Pedro Dias nasceu quando este já estava preso, e o triplo homicida tê-lo-á conhecido pela primeira vez a 2 de janeiro.



PORMENORES

Tiros para a cabeça

Uma perita do Instituto de Medicina Legal garantiu em tribunal que o homicida apontou sempre à cabeça das vítimas. No caso de Liliane Pinto, já estava inanimada quando foi atingida pela segunda vez.



Comandante não dispara

Filipe Mateus, comandante da GNR de S. Pedro do Sul, relatou em tribunal que deu ordem de paragem a Pedro Dias, horas depois dos crimes, mas o homicida seguiu, admitindo que podia ter disparado mas não o fez.



Motivos por esclarecer

No depoimento em tribunal, António Ferreira, da GNR, disse que nem ele nem o colega Carlos Caetano conheciam Pedro Dias, desconhecendo ainda as motivações para os disparos.



Bala ainda alojada

Para lá do trauma psicológico, o militar António Ferreira ainda corre perigo de vida. A bala ainda está alojada na coluna e qualquer movimento pode deslocar o projétil.



Os reclusos da cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, estão revoltados com o tratamento de privilégio que consideram estar a ser dado a Pedro Dias.O triplo homicida de Aguiar da Beira, de 45 anos, em prisão preventiva desde 10 de novembro de 2016, e a ser julgado no Tribunal da Guarda por 16 crimes, está a ter visitas com uma duração mais prolongada do que o autorizado.Além disso, Pedro Dias conseguiu, numa visita natalícia autorizada pela direção do presídio, reunir sete pessoas de família, quando o máximo são cinco.O regulamento interno deste estabelecimento prisional, único nas 49 cadeias do País e que abrange os cerca de 60 reclusos que ali estão presos, permite apenas duas visitas semanais, cada uma com uma hora de duração. A primeira durante um dia útil e a segunda ao fim de semana (sábado ou domingo). Em ambas, cada detido não pode reunir mais de três pessoas, obrigatoriamente próximas (familiares ou advogados). E as visitas decorrem numa sala própria, com um separador de vidro entre o detido e as pessoas com as quais conversa.Ao que oapurou, Pedro Dias tem excedido, nas últimas semanas, o tempo que é permitido pelo regulamento em cada visita. Fontes prisionais disseram aoque, em especial ao fim de semana, cada período de conversa com os familiares chegou a durar hora e meia.A situação mais grave, no entanto, terá ocorrido a 2 de janeiro. O regulamento interno da cadeia de Monsanto, que define as condições do regime de segurança máxima para os 60 reclusos que ali se encontram detidos, autoriza a realização de uma visita única por ano sem qualquer barreira a separar os detidos dos familiares. A única condição é que não exceda as duas horas – e um limite de cinco pessoas. Oteve acesso a um formulário, preenchido pelo próprio Pedro Dias, no qual o triplo homicida de Aguiar da Beira solicita autorização de entrada na cadeia de sete pessoas: os pais, a namorada, a irmã e os três filhos.O mesmo documento foi posto à consideração da diretora da cadeia de Monsanto, Cristina Carrolo, e autorizado. Por isso, os guardas foram obrigados a deixar entrar os familiares de Pedro Dias. Os outros reclusos não gostaram e têm mostrado bastante descontentamento.O julgamento de Pedro Dias, que responde no Tribunal da Guarda por um total de dezasseis crimes, entre os quais três homicídios qualificados consumados e outros dois tentados, foi suspenso até 15 de fevereiro, dia em que estão marcadas as alegações finais.O assassino, que está a ser julgado pelo massacre de Aguiar da Beira, em outubro de 2016, deverá contar ao tribunal a sua versão dos acontecimentos antes de se iniciar essa fase do julgamento. Pedro Dias só falará após serem apresentadas todas as provas.Na semana passada, quando decorreu a última sessão, faltava juntar ao processo o relatório social do arguido e algumas perícias do Instituto de Medicina Legal. Mónica Quintela, advogada de Pedro Dias, disse na sexta-feira que o adiamento era justificado pelo facto de a defesa ainda não ter recebido documentos que considera fundamentais, como os exames periciais a António Ferreira, o militar da GNR que sobreviveu ao ataque, ou o relatório social relativo ao próprio Pedro Dias.Pedro Dias prometeu falar durante o julgamento, mas continuou, sessão após sessão, a manter-se calado perante os testemunhos dramáticos que foram apresentados por familiares e amigos das três vítimas mortais e das duas outras pessoas sequestradas e agredidas durante a fuga de quase um mês do homicida. Uma das sessões de julgamento, em meados de novembro, ficou mesmo marcada pelos ânimos exaltados dos familiares das vítimas devido aos depoimentos da irmã e dos amigos de Pedro Dias, que descreveram o homicida como um homem bondoso e pacífico.As autoridades tiveram mesmo de intervir para evitar que a animosidade entre os dois lados subisse de tom na sala.A 11 de outubro de 2016, o País acordava com as primeiras notícias sobre o massacre de Aguiar da Beira.Depois de disparar sobre dois militares da GNR – Carlos Caetano morreu e António Ferreira sobreviveu, apesar de ter sido baleado na nuca –, Pedro Dias montou uma emboscada a Luís e Liliane Pinto, um casal que seguia de carro em direção a Coimbra para uma consulta de fertilidade. Luís teve morte imediata.Liliane lutou durante meses pela vida numa cama de hospital, mas não resistiu.O advogado Pedro Proença, que representa o militar sobrevivente e a família de Carlos Caetano, defende que "se investigue se houve alguma infração ao regulamento das cadeias de alta segurança.António Ferreira, o militar que sobreviveu, relatou em tribunal que viu o colega ser atingido a tiro por Pedro Dias e que depois foi obrigado a colocar o colega na bagageira do carro-patrulha.Pedro Dias esteve 28 dias em fuga. A Polícia Judiciária não tem dúvidas de que o homicida teve ajuda de familiares, sobretudo com alimentos, durante parte deste período.Pedro Dias entregou-se depois de a advogada Mónica Quintela ter telefonado ao diretor nacional da Polícia Judiciária. A detenção foi feita em frente a câmaras de televisão.A arma usada por Pedro Dias foi encontrada por um popular na zona de Arouca, quase dez meses depois dos crimes. Estava enterrada mas ainda tinha vestígios biológicos.