Pedro Dias contesta depoimento de vítima de Moldes

Julgamento pode prosseguir ainda esta semana.

A defesa de Pedro Dias contesta a leitura em sala de audiência do depoimento de Lídia da Conceição, a vítima de Moldes.



Os advogados fizeram ontem entrar no tribunal da Guarda a oposição ao pedido do Ministério Público, alegando que é inconstitucional, já que o depoimento não foi feito para memória futura e Lídia, que sofreu um AVC, não pode agora confirmar o que disse.



A decisão final será dos juízes.



O julgamento pode prosseguir ainda esta semana.