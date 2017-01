Pedro Dias dá ADN mas recusa autógrafo

A PJ também já tem a comparação da letra com outros escritos apreendidos na casa e os resultados foram positivos. A acusação deverá agora ser deduzida mal o Laboratório de Polícia Científica faça os exames comparativos aos vestígios recolhidos nos locais dos crimes: em Aguiar da Beira e depois em Arouca.

Pedro Dias recusou dar o autógrafo para comparar a sua letra com os bilhetes apreendidos na casa de familiares, mas foi obrigado a fornecer uma amostra de ADN.A recolha foi feita na manhã de ontem pelos peritos de Laboratório de Polícia Científica da PJ, na cadeia de Monsanto. Pedro Dias não resistiu. Também não o podia fazer. A jurisprudência é unânime: a recolha de saliva feita com um cotonete não é intrusiva e, ao não servir como prova de culpa, também pode absolver.Já quanto à recolha do autógrafo, a ordem veio do Ministério Público e permite a recusa do arguido. A sanção é o acréscimo de um crime de desobediência - o que no caso do homicida de Aguiar da Beira, que responde por um banho de sangue na madrugada de 11 de outubro, é irrelevante.