Pedro Dias enterrou arma do crime no regresso a Arouca

Pistola serviu para matar Carlos Caetano no banho de sangue de Aguiar da Beira.

Por Tânia Laranjo | 08:27

Lídia Conceição, a mulher atacada em Arouca por Pedro Dias quando aquele estava em fuga, garantiu, na altura, que o homicida de Aguiar da Beira continuava armado. Esse depoimento, aliado à recente descoberta de uma pistola de calibre 7,65 mm enterrada junto à casa de Fátima Reimão - onde Pedro Dias se entregou à PJ -, poderá ser determinante para provar que foi Pedro Dias que usou aquela arma e a enterrou quando regressou a Arouca.



Mais fácil será demonstrar que a arma agora encontrada - quase dez meses depois do crime - foi efetivamente a pistola que matou o militar da GNR Carlos Caetano. A arma já está no Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária e os resultados deverão ser conhecidos em breve.



A nova prova reforça a acusação pública. O processo já foi para julgamento e, na reabertura do ano judicial, deverá ser junta a acusação pela morte de Liliane Pinto (o marido, Luís, morreu no dia do ataque) para evitar dois julgamentos.



Ao que o CM apurou, esta arma foi encontrada por um popular há pouco mais de duas semanas. Estava envolta num pano e enterrada. Foi chamada a GNR, mas a pistola terá sido manuseada por várias pessoas. Dificilmente será possível isolar impressões digitais do arguido, o que não diminui a relevância criminal da descoberta.



Falta ainda encontrar a pistola Glock de António Ferreira - o GNR que sobreviveu. A arma que matou Liliane e o marido já foi recuperada.