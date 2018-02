"Se eu te apanhasse matava-te", gritou mãe de Liliane a Pedro Dias

Arguido é acusado de três homicídios consumados e outros três na forma tentada.

A defesa de Pedro Dias afirmou, desde o início do julgamento, que este pretendia falar. Mas o momento foi sendo sucessivamente adiado, com a justificação de que faltavam concluir perícias consideradas fundamentais para se estabelecer a verdade dos factos.

"Ou estamos perante um Serial Killer ou algo aconteceu" Advogada de Pedro Dias

Antes do início da sessão desta quinta-feira, Mónica Quintela, advogada de Pedro Dias, explicou que este pretende contar a sua versão integral dos factos. "Vamos ouvir o que ele vai dizer. Repito o que digo desde o primeiro dia. Que ele seja condenado pelo que fez e na medida em que o fez e seja absolvida pelo que não fez", disse.



"No relato que vai fazer, fará a assunção de responsabilidades. Ou estamos perante um Serial Killer ou algo aconteceu. Temos de enquadrar o que aconteceu nas circunstâncias da sua vida, temos de perceber como foi possível isto acontecer. Ele irá contar tudo", acrescentou Mónica Quintela, que não descarta a hipótese do seu cliente vir a pedir desculpa às vítimas. "Ele lamenta profundamente tudo o que aconteceu", diz a advogada.



Naquela que deverá ser a última sessão antes das alegações finais, Pedro Dias tem agora a palavra. O suspeito dos crimes de Aguiar da Beira deverá falar na manhã desta quinta-feira.

A carrinha celular que transportava Pedro Dias tinha acabado de parar junto ao tribunal da Guarda, quando a mãe de Liliane Pinto, uma das vítimas mortais do homicida de Aguiar da Beira, se abeirou do veículo. "Seu desgraçado, é hoje que vais falar? Se eu te apanhasse matava-te", disse a Maria de Fátima, muito emocionada. A mulher teve de ser afastada do local por um agente da PSP.Três meses depois do arranque do julgamento, Pedro Dias deverá, por fim, falar sobre os crimes de Aguiar da Beira. Do homem que está acusado de ter assassinado um militar da GNR e um casal com quem se cruzou na fuga - para além das acusações de homicídio na forma tentada contra um outro militar e dois idosos de Arouca - espera-se que conte esta quinta-feira, no Tribunal da Guarda, a sua versão dos acontecimentos.