Pedro Dias fala sobre homicídios na próxima sessão de tribunal

Julgamento do homicida de Aguiar da Beira foi suspenso até 15 de fevereiro.

07:35

O julgamento de Pedro Dias, que responde no Tribunal da Guarda por 16 crimes, entre os quais três homicídios qualificados, foi suspenso até 15 de fevereiro. O homem, que está a ser julgado pelo massacre de Aguiar da Beira, em outubro de 2016, deverá contar ao tribunal a sua versão dos acontecimentos, antes de se iniciarem as alegações finais.



Pedro Dias só falará após serem apresentadas todas as provas. Falta juntar ao processo o relatório social do arguido e algumas perícias do Instituto de Medicina Legal. Esta sexta-feira, o tribunal voltou a ouvir Catherine Azevedo, companheira de Carlos Caetano, para esclarecer a sua relação com o militar da GNR morto por Pedro Dias.