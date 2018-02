Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Dias nega furto de aves em tribunal

Todos os animais, avaliados em 5500 euros, foram furtados de uma propriedade em Parada de Gonta, Tondela.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:44

A poucos dias de conhecer o acórdão, agendado para 8 de março, sobre os crimes de Aguiar da Beira – em que arrisca ser condenado a 25 anos de prisão – Pedro Dias está sentado no banco dos dos réus no Tribunal de Tondela para responder por um crime de furto qualificado.



O caso remonta a junho de 2014 e segundo a acusação a que o CM teve acesso, o principal suspeito de três homicídios consumados invadiu uma propriedade em Parada de Gonta, no concelho de Tondela, para furtar todas as aves anilhadas que ali estavam e dez ovos, no valor de 5500 euros.



Perante o juiz, Pedro Dias nega a autoria do furto das aves, garantido que "não podia estar em dois sitíos ao mesmo tempo" O suspeito garante que na noite em que alegdamente ocorreu o furto, se encontrava em Arouca - na casa dos pais - a planear uma viagem pelo Mediterrâneo.



Pedro Dias tinha feito um negócio com o lesado, cerca de um ano antes. Nessa altura, comprou-lhe três aves, mas mostrou um comportamento estranho, uma vez que insistiu em conhecer a propriedade, o que acabou por acontecer.



As aves foram encontradas pela GNR, em outubro de 2014, numa propriedade de Pedro Dias, na Quinta dos Guardais, em Arouca. Durante as buscas foram apreendidas quatro armas e munições de vários calibres. Depois do furto, Pedro Dias não voltou a responder aos contactos feitos pelo lesado que garantiu que poucas pessoas sabiam onde ficava a quinta.



"A primeira sessão do julgamento está agendada para as 09h30 e deve contar com a presença do arguido", avançou fonte judicial. Recorde-se que no ano passado Pedro Dias foi absolvido de um processo em que era suspeito de ter furtado duas chapas de matrícula em S. Pedro do Sul. As matrículas foram encontradas na mesma quinta, em Arouca.



PORMENORES

Primata na quinta

Entre os animais apreendidos pela GNR na quinta de Pedro Dias estava um primata, da espécie callithrix jacchus, que foi entregue ao zoo da Maia e 52 aves, umas autóctones e outras protegidas.



Compra das aves

Foi a namorada de Pedro Dias, Sara Sousa, quem transferiu o dinheiro da compra das três aves - uma fêmea de Marrequinha de colar com anilha e dois machos da mesma espécie.



Furto foi à noite

O dono da quinta de Tondela não tem dúvidas de que o furto aconteceu durante a noite. O homem apercebeu-se quando ia alimentar os animais e viu que a porta dos viveiros estava aberta.