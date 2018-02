Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de Liliane abandona julgamento de Pedro Dias em lágrimas

"Não aguento mais", diz Maria de Fátima ao Correio da Manhã.

O julgamento de Pedro Dias, o homicida de Aguiar da Beira, continua esta sexta-feira no tribunal da Guarda. Os advogados das vítimas fazem as suas alegações depois do Ministério Público pedir a pena máxima permitida em Portugal - 25 anos de prisão - para Pedro Dias.



A mãe de Liliane teve de sair da sala durante as alegações do seu advogado. "Não aguento mais", disse ao Correio da Manhã. "Estou cansada", garantiu Fátima Lino que esteve em 10 sessões de julgamento. Momentos depois volta a entrar na sala a chorar, ao ouvir falar da filha.



O homicida deu pela primeira vez, em mais de 14 meses de julgamento, o seu testemunho. Acusou o militar da GNR António Ferreira de matar o casal Liliane e Luís Pinto e confirmou ter morto o guarda Caetano. Disse ter disparado contra o militar por medo e afirma que não agrediu Lídia da Conceição.



Liliane arrastou o corpo do marido até ao local onde foi baleada

João Paulo Matias, advogado da família do casal Luís e Liliane Pinto, começa as alegações: "As provas demonstram que o veículo de Luís e Liliane foi intercetado pelas 6h25, o que contradiz a cronologia da versão que o arguido apresentou ontem. As provas como as manchas de sangue na berma da estrada e na porta do carro do casal, as marcas de arrastamento deste ponto e por 16,7 metros até ao mato, as duas cápsulas de bala encontradas junto aos corpos do casal e todos os vestígios detetados na arma, permitem confirmar com toda a segurança que o arguido abordou o casal na estrada entre Aguiar da Beira e Sátão, fez o casal sair, obrigada Luís a ajoelhar-se ao lado do carro após agressões e obriga Liliane a arrastar o corpo do marido até ao local onde foi baleada com dois tiros".



"Pode até haver dúvidas sobre como o veículo do casal foi abordado ou se foi o arguido ou Liliane quem arrastou o corpo de Luís, mas não põe em causa a tese da acusação. Também pode haver dúvidas na razão que levou o arguido a procurar outro carro quando estava na posse de um veículo da GNR, mas ele sabia que quando os corpos de Caetano e Ferreira fossem encontrados ele seria um dos principais suspeitos. Ele [Pedro Dias] abandonou o carro da GNR e procurou outro para criar um outro cenário que desviasse de si as atenções. Por isso, obrigou o Guarda Ferreira a pedir informações sobre outras matrículas e por isso disparou sobre o casal com a arma de Caetano e não com a sua 7,65 mm", continua o advogado.



"Foi um plano engendrado com frieza para desviar as suspeitas de si. Por isso, não teve problemas em abater o casal com frieza e espírito calculista", acrescentou.



"Dada a atividade criminal do arguido nessa madrugada, nada mais natural do que ele se ter ferido em algum momento, até porque foram encontrados vestígios de sangue do arguido em vários pontos. Mas isso não foi da agressão de que foi vítima, terá sido da resistência oferecida por Luís durante a abordagem na berma da estrada. Todas as suas ações após abater Luis e Liliane são no sentido de desviar de si as suspeitas. Pede a uma ex-namorada para mentir e lhe dar um alibi. Troca de viatura", afirma.



João Paulo Matias acrescenta que no discurso de Pedro Dias houve duas confissões implicítas: "a primeira na casa de Moldes, [Pedro Dias] diz a Lídia da Conceição que 'já matei dois, três ou quatro, não me importo de matar mais um' e depois na carta que escreve ao pais onde escreve 'nunca vos desiludi tanto como agora o fiz'. Mas se ele não admite nenhum erro no seu depoimento por que razão acha que desiludiu os pais?".



"O arguido mente. Esconde-se e foge. E que não diga que o fez para proteger a própria vida. Porque antes de ser procurado pela GNR, já tinha mentido à ex-namorada, já tinha escondido carros e ocultado vestígios, e mentido a um GNR que ele conhecia. O relato de António Ferreira é corroborada pelos vestígios, ao contrário do depoimento do arguido", acrescenta.



Defesa do Pedro Dias não apontou contradições ao discurso do Guarda Ferreira

O advogado da família do casal Liliane e Luis Pinto afirma que a defesa de Pedro Dias não conseguiu encontrar contradições no depoimento do Guarda Ferreira. "O arguido começa a ocultar vestígios logo após disparar sobre o Guarda Caetano, quando com o pé tentou ocultar a poça de sangue com terra", afirma.



"A arma de Pedro Dias disparou oito invólucros que estão referenciados num processo em Leiria. E até aqui o arguido arranjou uma explicação dizendo que foi em Leiria que comprou a arma a um vendedor de mercadoria de contrabando. Estavam reunidos vários ingredientes para que o arguido pensasse que se fosse feita a revista à sua viatura a arma seria encontrada e isso pusesse em causa a guarda da sua filha que tinha ganho dias antes. Foi um risco que o arguido não quis correr".



Casal suspeito de ajudar Pedro Dias a fugir

"A 11 de outubro de 2016, pelas 8h00 um veículo conduzido por um casal natural de Arouca. Foram interrogados pela GNR e disseram que estavam em Gouveia e que viram a GNR arrancar até Aguiar da Beira e foram ver o que se passava. O elemento masculino do casal, que estava no local dos crimes, foi identificado por um trabalhador de Pedro Dias como uma pessoa a quem o este mais facilmente pediria ajuda se precisasse. O Ministério Público preferiu não seguir esta linha de investigação, mas ou é uma coincidência ou Pedro Dias também estaria a tentar ajuda para fugir", afirma o advogado.



"Se o arguido quisesse contribuir para o apuramento da verdade te-lo-ia feito no inicio do julgamento", acrescenta.



"Há vários factos relatados pelo arguido que não fazem sentido: porque é que o carro do casal parou atrás da viatura da GNR? Por que razão Luís saiu do carro a gesticular e se dirige ao passageiro e não ao condutor? Como é que os involucros das balas encontrados no local onde o casal foi baleado e não na estrada onde foram feitos os disparos segundo o arguido? Porque é que o arguido diz que estava preocupado com o casal voltou ao local onde foram baleados, mas antes esconde o carro-parulha a 700 metros de distância? Como é que explica que consegue aparecer atrás de António Ferreira e lhe tira a arma. A um Guarda com treino militar que, segundo ele, acaba de abater duas pessoas e está em alerta máximo?", questiona.