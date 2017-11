Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Dias pediu a ex-namorada que enganasse GNR

Ana Cristina revela relação conturbada e marcada pela violência.

Por Alexandre Salgueiro e Tânia Laranjo | 01:28

Depois de já ter disparado sobre quatro pessoas, Pedro Dias tentou arranjar um álibi junto da ex-namorada de Fornos de Algodres, a quem também pediu o carro emprestado para prosseguir a sua fuga de Aguiar da Beira para Arouca. A revelação foi feita ontem, no Tribunal da Guarda. "Disse-me para, caso alguém perguntasse, eu dizer que tínhamos passado a noite juntos. A nossa relação já tinha terminado, mas ele sugeriu que eu dissesse que tínhamos tido uma ‘escorregadela’", contou ao coletivo de juízes, Ana Cristina.



Aos juízes, a professora adiantou ainda que a sua relação com Pedro Dias, que se iniciou na África do Sul, foi conturbada. E que este chegou a agredi-la por duas vezes. Tinha mudanças de humor súbitas.



Ana Cristina explicou que foi abordada por Pedro Dias pelas 8h30 da manhã de 11 de outubro do ano passado, na zona de Fornos de Algodres, no trajeto entre a sua casa e a escola onde ia lecionar. Um caminho que faz regularmente e do qual o ex-namorado tinha conhecimento. "Disse-me que precisava de uma carrinha para ir buscar palha para os animais da quinta e não questionei", afirmou.



Pedro Dias entrou na viatura de Ana Cristina para juntos irem buscar a carrinha. Não o voltou a ver, garantiu. "Durante os minutos que estivemos juntos, ele estava calmíssimo e parecia feliz. Falámos sobre o facto de a filha ir viver com ele e de questões da quinta onde ele tem os animais, mas ele nunca mencionou nada do que se tinha passado nessa manhã, nem mesmo quando nos cruzámos com vários carros da GNR", afirmou a ex-namorada aos juízes.



"Queres ser morta com uma arma do Exército?"

"Matei quatro ou cinco. Pode ser que não me arrependa", disse em tom de ameaça Pedro Dias a Maria Lídia e António Duarte, sequestrados numa casa em Moldes, Arouca. Durante as horas em que teve os dois vizinhos à sua mercê, o homicida disse: "Se me apanham matam-me ou vou para a prisão. Se matar mais dois ou três é igual", lembrou ontem António Duarte. Maria Lídia foi ameaçada: "Queres ser morta com uma arma do Exército?", perguntou Pedro Dias.