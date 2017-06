Bombeiros com dezenas de milhares de euros em danos com incêndio

Os Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande registaram dezenas de milhares de euros com os danos do incêndio que começou no sábado naquele concelho do distrito de Leiria, afirmou o comandante da corporação.



"Há muitos danos nas viaturas, mas é tudo recuperável", disse à agência Lusa o comandante Augusto Arnaut, referindo que os estragos estarão na ordem das dezenas de milhares de euros, entre mecânica e material de combate.



Segundo o comandante Arnaut, há "mangueiras queimadas" e "danos mecânicos" das viaturas pelo esforço que fazem durante o combate.





Apesar disso, Augusto Arnaut desvaloriza os danos: "é o menos, é superável". Ao mesmo tempo, sublinha que na sua corporação não houve bombeiros feridos em combate.De acordo com o responsável pelos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, já lhe foi assegurado que haverá apoio para reparar os danos.Também na corporação de Figueiró dos Vinhos, outro dos concelhos altamente afetados pelas chamas, não há registo de bombeiros feridos no terreno, com exceção de um operacional que partiu o braço ao escorregar numa viatura de combate, informou o respetivo comandante, Paulo Renato.Não houve acidentes "nem carros queimados", acrescentou.No entanto, face à gravidade do incêndio numa região em que todos os bombeiros conheciam os camaradas de concelhos vizinhos, o comandante já pediu "uma equipa de psicólogos para fazer o acompanhamento para o pessoal" da corporação, contou.O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e foi dado como dominado na tarde de quarta-feira, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.O fogo começou em Escalos Fundeiros e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.