Bruxelas aguarda pedido para poder mobilizar fundos para danos causados pelo incêndio de Pedrógão

Por Lusa | 11.07.17

A comissária europeia para a Política Regional, Corina Cretu, disse esta terça-feira que aguarda ainda pedido de Portugal para recorrer ao fundo de solidariedade europeu após os danos causados pelo incêndio em Pedrógão Grande, Leiria."Não podemos acelerar o que não temos", sublinhou, a comissária, em conferência de imprensa."As autoridades portuguesas pediram-nos para acelerar o processo, mas não podemos sequer iniciá-lo porque não recebemos nenhum pedido" formal, disse ainda.A comissária europeia reconheceu que a avaliação dos danos "não é um exercício fácil para as autoridades portuguesas" mas salientou que Bruxelas tem que receber uma avaliação dos danos "e ver se são elegíveis".Na opinião de Bruxelas, poderá haver "um problema", que é o facto de os incêndios terem sido florestais "e não numa zona económica"."Veremos se [os danos]são elegíveis ou não para o fundo de solidariedade", salientou Cretu, acrescentando que assim que receber um pedido, a Comissão Europeia "está aqui pronta para ajudar", manifestando-se ainda disponível para visitar as áreas ardidas.Dois grandes incêndios começaram no dia 17 de junho em Pedrógão Grande e Góis, tendo o primeiro provocado 64 mortos e mais de 200 feridos. Foram extintos uma semana depois.Estes fogos terão afetado aproximadamente 500 habitações, 169 de primeira habitação, 205 de segunda e 117 já devolutas. Quase 50 empresas foram também afetadas, assim como os empregos de 372 pessoas.Os prejuízos diretos dos incêndios ascendem a 193,3 milhões de euros, estimando-se em 303,5 milhões o investimento em medidas de prevenção e relançamento da economia.