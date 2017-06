Pedrógão Grande está na zona de mais perigo de incêndios





Para Paulo Fernandes, especialista em assuntos florestais, o fogo que devastou Pedrógão Grande demonstra que "nas zonas onde há uma perigosidade estrutural elevada de incêndios é preciso apostar na limpeza da floresta em redor das habitações".Isso permitirá dar mais segurança às casas.

Pedrógão Grande, local de uma das maiores tragédias humanas no último século, está localizado na zona de grande perigo de incidência de fogos florestais em Portugal.Quando se observa o mapa da perigosidade de incêndio florestal, que foi elaborado pelos serviços do Ministério da Agricultura, constata-se que a maior mancha contínua de perigo de fogos florestais concentra-se numa área no Centro do País, que, além de Pedrógão Grande, abrange também Vila do Rei, onde ocorreu um enorme incêndio em 2003, e segue na direção de Arganil.Nessa região, o risco de incêndio tem uma suscetibilidade considerada alta e muito alta. Essa é também uma zona de elevada densidade de reacendimentos de fogos florestais, como indica um mapa integrado no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais em 2017, que é da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil.