Mediador de seguros que opera em Pedrógão Grande fez 23 participações

Um mediador de uma companhia de seguros que opera em Pedrógão Grande disse esta sexta-feira que desde segunda-feira já fez 23 participações relacionadas com o incêndio que deflagrou no sábado e que dois clientes já receberam o dinheiro em conta.

"Começámos a fazer participações na segunda-feira, todas relacionadas com o incêndio. Temos cinco peritos no terreno e até ao momento fiz 23 participações e, dessas, nove com autos de indemnização assinados e dois já creditados em conta", disse à agência Lusa o mediador Carlos Rosa.

Este responsável sublinhou que o objetivo passa por fechar os processos dos clientes "o mais rápido possível e não fazer infraseguro, uma vez que o caso foi considerado calamidade", frisou.

