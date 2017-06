Mercado imobiliário de Pedrógão Grande sentiu impacto do incêndio

O incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande já está a atingir o mercado imobiliário do concelho, com o cancelamento de escrituras de compra e venda de imóveis.

"Foram canceladas duas escrituras de compra e venda que já estavam marcadas e temos mais seis processos cancelados de intenções de compra com sinal já pago", disse hoje à agência Lusa o sócio-gerente da única imobiliária da vila, Fernando Fernandes.

Este responsável explicou que o grosso do mercado imobiliário no concelho diz respeito a estrangeiros que procuram acima de tudo imóveis rústicos.

