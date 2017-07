Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedrógão Grande pede voluntários

Roupa amontoada para ser distribuída pelas vítimas.

Por José Durão | 10:29

São necessários mais voluntários para encaminhar as doações que chegaram à região de Pedrógão Grande após o incêndio de 17 de junho, em que morreram 64 pessoas, 250 ficaram feridas e cerca de 500 casas foram destruídas.



O CM apurou que as estruturas do concelho não estão a conseguir lidar com a avalanche de apoio que chegou e continua a chegar.



"Há demasiado trabalho por fazer. Os funcionários da câmara de Pedrógão Grande não conseguem fazer tudo", disse ao CM a voluntária Beti Alizon, residente na vila.