Pedrógão sem ajudas para sair das cinzas

Histórias repetem-se. Apoios não passaram de promessas.

Por Tânia Laranjo e Diogo Carreira | 01:30

Rosalinda Rosa mostra a fotografia tirada com Marcelo Rebelo de Sousa. Tem uma fotocópia a cores, que colou nas paredes do café. O único bem que ficou intacto, depois de a casa onde morava com o filho ter ardido no incêndio de Pedrógão.



Aos 76 anos, a mulher, que mora na aldeia de Figueira, ainda chora quando fala do fogo assassino. E a realidade também não a deixa esquecer. À sua frente tem os escombros do que foi a sua casa. Para ali olha, sempre, uma e outra vez. "Não sei quando vão reconstruir. Gostava de ter a minha casa de volta. Gostava de viver os meus últimos dias num espaço que fosse meu", diz.



E o que mudou nestes últimos três meses, em que as promessas se multiplicaram? "Nada. Não mudou nada", conta, encolhendo os ombros e explicando que agora já tem uma cama na sala da irmã - num anexo do que foi a sua casa - onde pode dormir. "Antes dormíamos no chão, mas os voluntários deram-nos uma cama de grades".



As múltiplas ajudas resumiram-se assim ao apoio dos muitos anónimos que andaram de casa em casa. "Deram-nos comida e roupa. Foi muito importante perceber que estavam connosco, que nos queriam ajudar".



Três meses passados, são poucas as casas que estão a ser reconstruídas. Os escombros ainda dominam as pequenas localidades, não deixando os moradores esquecer a tragédia. Até as placas permanecem queimadas. Pouco ou nada foi feito.



Sem forma de alimentar o gado

Na aldeia da Falagueira, perto de Nisa, os moradores não esquecem os momentos de aflição quando tiveram de abandonar as casas. O fogo chegava perto da aldeia e tentaram, de forma corajosa, proteger o pouco que tinham.



Agora, dois meses passados, vivem na angústia de não saber como alimentar o gado. O calor não dá tréguas e a par do ano seco os pastos estão queimados.



Ovelhas, cabras e outros animais não têm o que comer, uma situação aliás que se verifica noutros concelhos igualmente devastados pelas chamas.

A população pede ajuda urgente para alimentar os animais. Já foi distribuída alguma palha e ração, mas para rebanhos que podem chegar às cem cabeças de gado a comida é pouca.



Vencido o medo e determinados a recomeçar, os moradores aguardam por ajuda. A ajuda que foi prometida por todos na época dos fogos.



Natureza ultrapassa mão humana e refaz paisagem com verde

A capacidade de renovação da natureza ultrapassa a mão humana. Nas aldeias de Pedrógão continuam os escombros, mas na paisagem já regressou o verde. A natureza refaz-se e o verde volta a dar vida às serras que estavam reduzidas a cinzas.



Fazem-se contas e espera-se pela ajuda do ministro

Três meses após o violento incêndio de Alijó que destruiu palheiros, armazéns, alfaias agrícolas e mais de cinco mil hectares de castanheiros, amendoeiras, vinhas, oliveiras e floresta fazem-se contas e aguardam-se pelos também prometidos apoios. Nas freguesias de Vila Chã, Carlão e Santa Eugénia o levantamento dos prejuízos já está feito. Os documentos foram enviados para o Ministério da Agricultura e os moradores aguardam por respostas.



Ofereceram-lhe um camião

José Carlos viu o seu camião ficar reduzido a cinzas no incêndio. Perdeu a sua forma de sustento, mas foi ajudado por anónimos que lhe ofereceram um camião para recomeçar. Também este habitante de Pedrógão não recebeu qualquer apoio do Estado.



Vários concelhos afetados

No incêndio de Pedrógão arderam 45 979 hectares. Os sete concelhos mais afetados foram Sertã, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Alvaiázere e Ansião.



497 milhões de prejuízo

Vinte e quatro por cento da área total dos 9 concelhos que foram afetados ardeu. Houve 497 milhões de euros em prejuízos.



250 feridos

Para além das 64 vítimas mortais houve ainda 250 pessoas que ficaram feridas. Há ainda vítimas internadas devido à gravidade dos ferimentos sofridos.



Seis vezes superior

Este ano, a área ardida é seis vezes superior à média da última década. Os números constam de um relatório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tornado público a semana passada.