Pego do inferno vai ser reabilitado após fogos

Atração turística está encerrada ao público e está degradada desde o incêndio de 2012.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:43

Cinco anos após um incêndio que deixou um rasto de destruição em toda a sua zona envolvente, o Pego do Inferno, em Tavira, está a ser alvo de uma intervenção para renaturalização do espaço.



Apesar de ao longo dos anos o espaço se ter vindo a degradar e de estar encerrado ao público desde 2012, centenas de pessoas, por entre locais ou turistas, continuam a procurar a cascata, considerada uma das atrações turísticas do concelho.



De acordo com Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira, a intervenção de limpeza e renaturalização do espaço começou no início do mês de outubro e deverá estar terminada até final de novembro. "É uma intervenção que vai servir para fazer a remoção dos destroços do fogo, do lixo que está no local e de todas as estruturas de madeira queimadas, tal como a estrutura de ferro da ponte, que vai ser retirada com recurso a gruas", explicou ao CM o autarca Jorge Botelho.



Com a limpeza e retirada da estrutura de ferro, o objetivo é minimizar "os riscos de segurança" dos visitantes que acorrem ao local e fazer com que "o acesso passe a ser feito apenas pela parte de baixo, por dentro da ribeira [da Asseca]", acrescenta Jorge Botelho.



Após esta primeira intervenção, o autarca garante que "a Câmara de Tavira vai estudar, em parceria com os donos dos terrenos privados e em conjunto com a sociedade civil, qual o destino a dar à utilização daquele local".



Uma das ideias a implementar deverá passar pela recuperação dos degradados Moinhos da Rocha - que faziam parte de uma propriedade com esse nome e se destinavam à produção de farinha.