“Pela minha filha, não tenho limites”

Paulo Fernandes diz que vai pedir ajuda ao Presidente da República para lutar por Diana.

Por Aureliana Gomes | 08:54

"Alguém vai ter que pagar, seja na Justiça dos homens ou na de Deus. Pela minha filha, eu não tenho limites". O desespero é de Paulo Fernandes, que luta por Diana, enviada para adoção em julho de 2015.



Cansado de esperar, o empresário de Felgueiras - que já fez uma greve de fome e sede em frente ao Tribunal de Estarreja contra a decisão judicial - pretende pedir ajuda ao Presidente da República.



"Vou-lhe explicar a forma como todo este processo foi conduzido e as irregularidades cometidas por parte da Segurança Social e tribunal", diz ao CM o pai da menina de 9 anos.



Já foi detido por condução ilegal, cumpriu pena de prisão de três anos e, mesmo assim, uma vez por mês, visitava a filha na Obra da Criança, em Ovar, instituição para onde a menor tinha sido encaminhada após a morte da mãe.



"Os problemas começaram quando saí da cadeia. A assistente social fez um relatório para o tribunal a dizer que era necessário encaminhá-la para adoção", indicou.



Paulo Fernandes diz que nunca desistiu e cumpriu as exigências da Justiça para reaver a criança. "O tribunal exigiu que refizesse a minha vida pessoal e profissional e foi o que fiz em tempo recorde", garante, referindo que o relatório entregue pela assistente social falhou.



"Teriam que ouvir a família alargada da criança para ver se havia condições de ficarmos com ela. Não o fizeram, logo, o relatório é falso. Estamos perante um crime. Se eu tive que pagar pelos meus, agora alguém vai ter que pagar pelos seus", desabafou.