Pena de sete anos por tentar matar ex-sogra

Coletivo de juízes destaca a frieza do ataque à mãe do ex-companheiro na casa desta.

Por Mónica Ferreira | 10:48

Sete anos e três meses de prisão foi a pena aplicada ontem pelo Tribunal de Penafiel a Sílvia Fernandes, a mulher de 50 anos que, no dia 1 de dezembro do ano passado, tentou matar a mãe do ex-companheiro, na casa da vítima, em Irivo, Penafiel.



O tribunal deu como provado que Sílvia Fernandes agiu com "frieza". Deslocou-se a casa de Gracinda Almeida, de 69 anos - mãe do homem com quem viveu durante cinco anos - com o objetivo de a matar. Munida de um martelo e de uma faca, agrediu-a na cabeça com o martelo e, já com a vítima prostrada no chão, deu-lhe duas facadas no pescoço.



"Atingiu zonas vulneráveis", afirmou a juíza presidente do coletivo, na leitura do acórdão. Sílvia só não a matou porque a vítima gritou por socorro e alertou um vizinho.



Durante o julgamento, Sílvia Fernandes quis fazer crer que sofreria de uma depressão profunda e disse não se recordar do sucedido, chegando mesmo a pedir desculpa à vítima. Os relatórios médicos e periciais deitaram por terra a tese de inimputabilidade.



"A arguida não padece de doença permanente do foro psicológico", disse a juíza. "Fez tudo com naturalidade. Não teve nenhuma alteração de comportamento que pudesse justificar uma amnésia", acrescentou.



Sílvia Fernandes foi condenada a pena de prisão por um crime de homicídio qualificado na forma tentada.



PORMENORES

Indemnização de 20 mil €

Sílvia Fernandes terá ainda que pagar 20 mil euros a Gracinda Almeida. O valor poderá ainda ser superior, dado que a mulher ainda não terminou os tratamentos resultantes da agressão de que foi vítima. A arguida foi ainda condenada a pagar mais de 6100 euros ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.



Desqualificar crime

O advogado da arguida, Alberto Clemente, disse ao CM que vai analisar o acórdão e ver se há matéria para pedir a desqualificação do crime. O tribunal não valorou a falta de memória da arguida. Entendeu o coletivo que Sílvia Fernandes se lembrava de tudo o que aconteceu naquele dia, à exceção do sucedido após entrar em casa de Gracinda, onde cometeu as violentas agressões.