Pena suspensa por agredir vizinho

Bombeiro usa cajado em discussão por partilha de água de rega.

Por Fátima Vilaça | 09:09

O Tribunal de Braga condenou esta quarta-feira a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa, o bombeiro de Terras de Bouro acusado de, em julho de 2012, ter agredido, com golpes de cajado, um vizinho com quem mantinha um conflito antigo devido à partilha de água para regadio, em Chamoim. O pai de Martinho Lopes, também arguido, foi absolvido. O advogado do bombeiro vai recorrer.



Os dois homens foram condenados, em 2016, a sete anos de cadeia pelo mesmo crime, mas o Tribunal da Relação de Guimarães mandou repetir o julgamento devido a um "erro grosseiro" na avaliação da prova.



Pai e filho vinham acusados de um crime de homicídio na forma tentada. No entanto, o coletivo que agora julgou o caso entendeu não ter ficado provada a intenção de os dois homens matarem o vizinho. Para o tribunal ficou, contudo, provada a intenção dos agressores darem "uma sova" à vítima.



Em julho de 2012, José Lopes e o filho procuraram António Dias, no terreno onde este pastava o gado. Com cajados em madeira, de um metro e meio, os dois homens envolveram-se num confronto físico com o rival.



Para o tribunal, ficou provado que foi o arguido mais novo a consumar a agressão. Com a vítima no chão, desferiu-lhe "várias pauladas violentas" por todo o corpo. Depois, Martinho Lopes empurrou António Dias a pontapé para um silvado, onde o abandonou.



António Dias viria a ser encontrado "por acaso". Morreu em 2014 por causas naturais.