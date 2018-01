Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Penas até seis anos de prisão no processo de assaltos a multibanco em Santarém

Coletivo de juízes considerou que apenas ficou provado o envolvimento dos arguidos na tentativa de assalto.

Por Lusa | 19:11

O Tribunal de Santarém condenou esta quinta-feira seis arguidos no processo de assaltos a caixas Multibanco ocorridos em 2015, nos concelhos de Santarém e Torres Novas, a penas entre os dois anos e meio e os seis anos de prisão.



O coletivo de juízes considerou que apenas ficou provado o envolvimento dos arguidos na tentativa de assalto à caixa Multibanco (ATM) do Verdelho (concelho de Santarém), onde foi montada uma operação pela Polícia Judiciária, na madrugada de 11 de dezembro de 2015, que levou posteriormente à detenção de nove homens com idades entre os 22 e os 37 anos.



Quanto aos assaltos às caixas ATM de Casével (concelho de Santarém), destruída supostamente à marretada, uma vez que não foram encontrados aqui vestígios de explosivos, a 05 de outubro de 2015, e de Alcorochel (no concelho de Torres Novas), a 19 de outubro, por injeção de gás e que permitiu o furto de 10.950 euros, o Tribunal entendeu não ter prova suficiente para condenar os arguidos.



A presidente do coletivo, Cristina Almeida e Sousa, afirmou que, apesar de existirem registos de localização dos telemóveis dos arguidos que vinham acusados pelos assaltos em Casével e Alcorochel, que os colocavam "muito perto" dos locais onde estes ocorreram, não foram recolhidos elementos físicos que permitam confirmar a suspeita de que foram os autores destes crimes.



No caso do Verdelho, já com recurso a escutas telefónicas, iniciadas em novembro de 2015, que não deixaram dúvidas sobre quem eram os interlocutores, a Polícia Judiciária conseguiu identificar, pelas conversas registadas entre 02 e 08 de dezembro, a caixa ATM que os suspeitos se preparavam para fazer explodir, preparando a operação que permitiu fazer abortar o assalto e que levou à detenção dos arguidos.



Cristina Almeida e Sousa questionou o que levava estes indivíduos, sem qualquer tipo de ligação a Santarém, a circularem por esta zona do país, em datas que coincidiram com os assaltos.



A juíza referiu o "alarme social" que este tipo de crime provoca, sobretudo em meios rurais, como foi o caso, e a organização que os suspeitos demonstraram, frisando que, no caso do Verdelho, se não fosse a intervenção da PJ, a potência da explosão preparada provocaria a derrocada da casa onde se situava a caixa ATM e, muito provavelmente, a morte da sua habitante.



Cristina Sousa comparou a explosão de caixas Multibanco, crime que "começa a vulgarizar-se de forma preocupante", aos atentados terroristas, afirmando que quem se predispõe a provocar explosões nestas circunstâncias "está disposto a tudo".



Para a juíza, é "assustadora" a "ligeireza" com que os assaltantes acham que podem praticar este tipo de crime.



"Quem se predispõe a fazer este tipo de explosões está disposto a matar pessoas, tal como os terroristas", sublinhou.



Todos os arguidos foram condenados por um crime de incêndio e explosão na forma tentada e um crime de furto qualificado na forma tentada, sendo um deles, o que levou pena mais pesada (seis anos de prisão), condenado ainda pelos crimes de furto qualificado de viaturas em residências no Entroncamento, em Ourém, em Pombal e em Abrã (Santarém), que o próprio confessou durante o inquérito, e por condução sem possuir habilitação legal.



Dois dos arguidos, que não têm antecedentes criminais, viram as penas, de três anos e três anos e seis meses, suspensas por iguais períodos, com obrigatoriedade de cumprirem um plano de reinserção.



Estes dois arguidos e um outro que não vinha acusado no crime do Verdelho, e que, com os restantes, se encontravam em prisão preventiva, saíram hoje em liberdade.