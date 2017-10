Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Pensei que íamos morrer ali todos”

Cinco pessoas não conseguiram resistir ao incêndio feroz que devorou algumas casas e também matou animais.

01:30

São 17h00 em Santa Comba Dão. E as lágrimas correm pelo rosto de Sílvio Neves, 61 anos. Perdeu o irmão e um dos melhores amigos no fogo que consumiu a zona durante toda a noite. Jaime Ferreira e Manuel Matos, ambos na casa dos 50 anos, não resistiram ao rápido avanço das chamas e acabaram por morrer queimados.



Os dois corpos foram encontrados durante a madrugada. Em Santa Comba Dão morreram mais três pessoas. Um casal de Setúbal ficou encurralado no carro. "Era o inferno. Levava tudo. Eu estava em casa e pensei que ia morrer. Eu e a minha mulher. Ainda conseguimos colocar os vizinhos e a minha sogra em segurança e depois vim para o meu terreno. A minha mulher até me disse: ‘Se fores, vou contigo e morremos juntos’", conta Sílvio, com a voz embargada.



Quis o destino que o casal sobrevivesse. Os filhos estavam a caminho de Santa Comba Dão ontem à tarde. Estão emigrados em França. Já o irmão de Sílvio, Jaime, não teve tanta sorte. Foi encontrado morto no pinhal à porta de casa.



Motorista na Santa Casa da Misericórdia, era conhecido por ‘Jaimito’. Deixa mulher e filhos. A família chora a sua morte.



Ontem, em Santa Comba Dão, o ar era irrespirável. O intenso cheiro a fumo obrigou as pessoas a fechar as portas e janelas. O cenário é desolador. Nos pinhais, a terra ainda fumega. Em poucos minutos, as chamas devoraram algumas casas e mataram animais. Quando o inferno das chamas chegou a Santa Comba Dão ainda não era meia-noite e apanhou todos de surpresa.



Ninguém estava preparado para acudir a tantas frentes de fogo ao mesmo tempo, que o vento soprava com muita intensidade. Rodeados pelas chamas, restou a muitos apenas rezar para que o incêndio passasse e não roubasse vidas.



Irmãos morrem a tentar salvar abelhas

José Américo Simões, de 42 anos, e o irmão, de 40, tentavam salvar a apicultura em Vale Maior, Penacova, quando foram surpreendidos pelas chamas e morreram dentro de um armazém. Os dois eram engenheiros e residiam em Coimbra, mas também trabalhavam com o pai na aldeia.



Perante a aproximação do fogo, foram ajudar a família e morreram. O mais velho deixa uma filha e um filho adolescente. O mais novo era pai de três meninas entre os três meses e os quatro anos. O pai foi hospitalizado.



Casal apanhado pelo fogo

Em pânico com as chamas de 40 metros de altura que rodeavam a casa, em Quinta da Barroca, Tábua, Hermínia, de 66 anos, e o marido, conhecido por Batista, fugiram de carro mas morreram a 150 metros da residência. Estavam com o filho, de 30 anos, quando o incêndio atingiu a aldeia na tarde de domingo. O filho foi à frente de carro com o cão. Os pais seguiam-no, mas a mãe "quis ir trocar de roupa porque estava de pijama", conta uma vizinha.



Depois ainda percorreram uns metros, mas o veículo foi apanhado pelas chamas. Fugiram a pé mas foram também surpreendidos e ficaram caídos na berma da estrada. Os corpos foram encontrados ontem pelo vizinho Vítor Pinto, que não continha as lágrimas: "Foi horrível. Não imagino o sofrimento. Parecia um barril de pólvora."



A casa que as vítimas deixaram para trás, onde viviam há 10 anos, ficou intacta. Fontes da Proteção Civil disseram ter a informação da morte de um bebé de um mês naquela zona, o que a GNR não confirmou.



PORMENORES

Duas mulheres mortas

Duas mulheres foram ontem encontradas mortas no concelho de Penacova. Uma das vítimas, de 65 anos, estava carbonizada em casa, em Lagares. A outra, 85 anos, morreu após uma queda quando alegadamente fugia do fogo em Sobral.



Habitações queimadas

Várias casas foram consumidas pelas chamas no concelho de Penacova. Uma das aldeias mais afetadas foi Outeiro Longo, onde ardeu também uma sucata e vários veículos, assim como máquinas agrícolas. Em Friúmes, António Ferreira também perdeu a casa e os bens.



Sem comunicações

Toda a zona de Tábua estava ontem sem comunicações. Os habitantes queixavam-se igualmente de não terem água nem eletricidade. "Não bastou o fogo? Ainda temos de ser mais castigados?", questionava um morador, que dizia não ter sequer água para beber.



Ardeu junta de freguesia

As chamas entraram em várias aldeias de Tábua e destruíram casas. O edifício da União de Freguesias de Covas Oliveirinha foi consumido pelo fogo, tal como o estaleiro onde se encontravam viaturas e máquinas.