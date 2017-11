Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Orlando Figueira perde fortuna e requer advogado ao Estado

Vai pedir advogado oficioso para o defender no processo Fizz.

Por Tânia Laranjo e Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Era um magistrado respeitado do DCIAP e uma viagem para Angola, que o deslumbrou, foi o princípio do fim. Acusado de ter sido corrompido por Manuel Vicente, ex-’vice’ de Angola, Orlando Figueira perdeu a fortuna - as contas em Andorra foram arrestadas e 200 mil euros de um cofre foram apreendidos - e perdeu também o advogado. Vai requerer um oficioso - embora ele próprio seja um especialista em direito penal - para o defender no julgamento com início para 22 de janeiro.



Figueira perdeu ainda a mulher. Atrasou o início da colaboração com o banco angolano - Banco Privado Atlântico - para se poder divorciar. Quem revela todos estes pormenores da vida privada do ex-magistrado é Paulo Blanco, também arguido, que conta que Orlando andava a distribuir cartões de visita quando ainda era magistrado.



"Dava a toda a gente que encontrava em eventos, como se fosse um profissional liberal por conta própria, cartões que tinha mandado fazer antes da viagem e, para tal, tinha naturalmente um propósito pessoal que não escondia a ninguém. Era o de sair da magistratura do Ministério Público", revelou Blanco.



O advogado contou ainda que Orlando pediu a Carlos Silva, presidente do BPA, algum tempo para preparar a sua vida e mudar-se para Angola. Queria divorciar-se e depois casar-se. Correu tudo mal: divorciou-se, mas teve de fazer um empréstimo para pagar metade dos bens à ex-mulher.



A procuradora com quem mantinha um relacionamento não se divorciou porque, alegou, ia perder meio milhão de euros.



Sociedade do BPA seria o "patrão" do procurador

A Primagest - Sociedade Gestora, S.A., entidade que terá contratado o procurador Orlando Figueira foi criada pelo Banco Privado Atlântico (BPA) para empregar Orlando Figueira, sem que essa contratação suscitasse suspeitas ao Banco de Portugal.



Namorada no DCIAP

Orlando Figueira envolveu-se com uma procuradora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) que lhe dava conta dos processos entrados e lhe pedia conselhos jurídicos, já depois do procurador ter suspendido a sua atividade como magistrado.



Outros arquivamentos

Outros dois procuradores decidiram o arquivamento de vários processos relacionados com altas individualidades de Angola.



Carlos Alexandre

O juiz Carlos Alexandre, amigo de longa data de Orlando Figueira, foi arrolado como testemunha pela defesa do procurador, mas também é uma testemunha que foi arrolada pelo lado da acusação.



Proença fez o "contrato suspeito"

Paulo Blanco, advogado do estado angolano e arguido na "Operação Fizz" divulgou ontem um comunicado onde reafirma a intervenção de Daniel Proença de Carvalho na contratação do procurador Orlando Figueira.



"Proença de Carvalho, não só teve, na referida qualidade, conhecimento da contratação do Dr. Orlando Figueira, como tratou e negociou pessoalmente com este, no seu escritório, em representação da Primagest, a revogação do contrato de trabalho e o pagamento da compensação ajustada", lê-se no documento.



Este contrato é considerado o instrumento da corrupção.



Paulo Blanco iliba Manuel Vicente

No comunicado que fez sair ontem, Paulo Blanco diz que Manuel Vicente, ex-vice presidente de Angola e acusado do crime de corrupção é "absolutamente alheio" à contratação do procurador Orlando Figueira.