Perde voo e invade a pista do aeroporto

Homem foi visto a usar porta de emergência do aeroporto de Faro.

Por Tiago Griff | 06:00

Um homem foi detido pela PSP no Aeroporto de Faro, depois de ter invadido e tentado apanhar o avião na plataforma de estacionamento de aeronaves da infraestrutura, junto à pista.



Tinha chegado atrasado ao voo com destino a Londres, Inglaterra, que estava prestes a partir, e passou por uma porta de emergência. Foi detetado por uma funcionária, agarrado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e levado à esquadra da Polícia. Foi apresentada queixa por parte da ANA - Aeroportos de Portugal.



O caso aconteceu pouco depois das 10h40 de sexta-feira. Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando Distrital de Faro da PSP, o homem, português, de 40 anos, tinha acabado de perder a possibilidade de embarcar no voo com destino ao aeroporto de Stansted, por se ter atrasado.



Com a porta de embarque já fechada, decidiu tentar a sorte e apanhar o avião ao ir diretamente para a plataforma de estacionamento de aeronaves, usando uma das portas de emergência com ligação à pista, um local que é estritamente vedado ao público. Mas, apesar de ter tentado fazê-lo de forma dissimulada, foi detetado imediatamente por uma das funcionárias da companhia aérea, que chamou os agentes do SEF do aeroporto de Faro. Foi apanhado pouco tempo depois, sem ter conseguido sequer chegar ao avião.



"Foi levado para a Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP de Faro, onde foi detido", disse ainda fonte da PSP.



Uma vez que se trata de um crime semipúblico, um responsável da empresa ANA-Aeroportos de Portugal apresentou uma queixa na Polícia contra o indivíduo.



Novo terminal

O atual terminal do Aeroporto de Faro foi completamente renovado, depois de as obras de remodelação terem começado em 2015. Foi inaugurado em meados de julho do ano passado pelo primeiro-ministro, António Costa. Tratou-se de um investimento de 32,8 milhões de euros.



Mais controlo

Esta expansão permitiu triplicar a área do controlo de segurança e também dividir, das restantes, as áreas de controlo de fronteiras dos passageiros que pertencem ao espaço Schengen.



Caso mediático

Um dos casos mais mediáticos de invasão de uma pista aconteceu em janeiro de 2017 no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Dois cidadãos argelinos, ilegais em Portugal, fugiram do autocarro que os transportava para o avião com destino à Argélia. Treparam a rede e escaparam do aeroporto.